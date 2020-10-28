Охранника магазина в США 27 раз ударили ножом за требование надеть маску

28.10.2020, 12:48, Новости дня

В Чикаго две сестры напали на охранника в магазине после его требований надеть маску, одна из них 27 раз ударила мужчину ножом, сообщают СМИ.

Джессика и Джейла Хилл напали в магазине на охранника, потребовавшего надеть маски и воспользоваться дезинфицирующими средствами для рук, передает РИА «Новости» со ссылкой на Chicago Tribune.

Одна женщина ударила охранника мусорным ведром, после чего начала удерживать его за волосы, а вторая начала вонзать в него нож, спрятанный в расческе. Мужчина сумел задержать сестер до приезда полиции. Пострадавшего доставили в больницу.

Сестрам предъявили обвинения в покушении на убийство, но их адвокат сообщил, что те якобы действовали в целях самозащиты, а также у них есть биполярное расстройство. Судья отказался освобождать обвиняемых под залог.

В начале октября в метро Москвы пассажир московского набросился в вагоне на кашлявшую женщину без маски, за женщину вступились другие пассажиры.