 

В РФ решили вернуться к выдаче пенсионных удостоверений

28.10.2020, 12:48, Новости дня

В 2021 году россиянам вновь начнут выдавать пенсионные удостоверения, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова со ссылкой на данные Минтруда.

«Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова, мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать», – цитирует Бибикову РИА «Новости».

«Обещают нам, что с нового года выдача пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно», – сказала глава комитета.

В июне Минтруд разработал проект введения пенсионного удостоверения в виде пластиковой карточки для пенсионеров в России. Документ можно будет получать в отделениях ПФР.



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