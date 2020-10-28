Кремль оценил продолжение боев в Карабахе

28.10.2020, 12:43, Новости дня

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на принятые ранее решения о перемирии, и это вызывает сожаление и обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что устойчивого прекращения огня в регионе нет.

«Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность», – передает ТАСС слова Пескова.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.