Турция пообещала принять меры из-за публикации карикатуры на Эрдогана

28.10.2020, 12:43, Новости дня

Анкара примет все необходимые юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры на президента страны Тайипа Эрдогана в парижском еженедельном сатирическом журнале Charlie Hebdo, информирует управление по связям администрации турецкого лидера.

Об этом информирует агентство Reuters, передает ТАСС.

Между тем турецкий телеканал NTV сообщил, что генпрокуратура Анкары инициировала разбирательство в отношении Charlie Hebdo из-за публикации карикатуры. Дело возбуждено в отношении сотрудников журнала.

Напомним, карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Эрдогана сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.

Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».

Напомним, в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

Ситуация начала развиваться после того, как в Париже вооруженный ножом мужчина совершил нападение на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.

Задержанный сообщил, что совершил нападение из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в Charlie Hebdo в начале того же месяца. Глава МВД Франции назвал нападение терактом.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал урок, посвященный свободе слова, в ходе которого погибший показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Также он высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране.

После этого Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Макрон стал главным врагом защитников ислама.