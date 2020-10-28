Ватикан отпразднует Рождество из-за коронавируса онлайн

28.10.2020, 12:20, Новости дня

Рождественские мероприятия с участием папы римского Франциска пройдут в этом году в режиме онлайн из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом 27 октября сообщило итальянское католическое агентство ACI Stampa со ссылкой на представителей дипломатов в Ватикане.

Рождественская служба пройдет в закрытом формате, ее будут транслировать онлайн.

“Ватикан следует указаниям Италии. Сам Франциск говорил две недели назад на аудиенции, что не сможет приветствовать верующих [на праздник Рождества], чтобы не устраивать собрания”, – сообщили в агентстве.

Папа Франциск проведет литургии в Ватикане в период Рождества без присутствия членов дипломатического корпуса, пишет другое католическое агентство CNA.

Папа римский обычно проводит рождественскую мессу в Соборе Святого Петра 24 декабря. Он также обращается к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi (Граду (Риму) и миру).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В доме Святой Марфы в Ватикане (резиденции папы Франциска) 18 октября зарегистрировали один случай заражения коронавирусом. Больной покинул резиденцию, его изолировали вместе с теми, с кем он контактировал.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 октября, за все время пандемии коронавирусной инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 44 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 29,8 млн, а умерло более 1,16 млн пациентов.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. В стране за все время пандемии насчитывается почти 565 тысяч зараженных. Выздоровело от COVID-19 более 271 тыс., а умерло 37,7 тыс. человек.

В апреле этого года папа римский заявлял, что пандемия коронавируса может быть одним из ответов природы на экологический кризис.