Зеленского обвинили в обмане украинцев о стремлении к миру в Донбассе
28.10.2020, 7:25, Новости дня
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.
Парламентарий заметил, что пока мира на востоке Украины нет и Зеленский не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости». «Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», – сообщил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина», комментируя заявления президента Украины о том, что первостепенный пункт для него – это мир и возвращение территорий в Донбассе.
Кузьмин противопоставил Зеленскому главу политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира в Донбассе.
Напомним, в понедельник на Украине заявили о катастрофическом поражении партии Зеленского на выборах.
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