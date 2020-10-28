 

Зеленского обвинили в обмане украинцев о стремлении к миру в Донбассе

28.10.2020, 7:25, Новости дня

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.

Парламентарий заметил, что пока мира на востоке Украины нет и Зеленский не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости». «Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», – сообщил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина», комментируя заявления президента Украины о том, что первостепенный пункт для него – это мир и возвращение территорий в Донбассе.

Кузьмин противопоставил Зеленскому главу политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира в Донбассе.

Напомним, в понедельник на Украине заявили о катастрофическом поражении партии Зеленского на выборах.



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