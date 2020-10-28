 

Президент и совет директоров “Барселоны” ушли в отставку

28.10.2020, 6:15, Новости дня

Президент испанского футбольного клуба “Барселона” Жозеп Бартомеу и весь совет директоров ушли в отставку. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба клуба.

“Это продуманное, спокойное решение. С ним согласились все коллеги по менеджменту, которые сопровождали меня в последние годы”, – заявил Бартомеу.

Президент клуба сообщил, что не подавал в отставку ранее, так как это привело бы к негативным экономическим последствиям. 

Как сообщил журналист Альфредо Мартинес на своей странице в Twitter, временным президентом клуба стал Карлес Тускетс. Выборы нового руководителя состоятся в ближайшие 40–90 дней. Мартинес считает, что нового президента назначат в январе 2021 года.

Ahora se constituirá la Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets presidente de la comisión económica.Según el art 35.4 de los estatutos deberán convocar elecciones entre 40 y 90 días . Nuevo presidente del Barcelona en Enero

— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 27, 2020

Бартомеу занимал свою должность с 2014 года. За это время клуб по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Кубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов 2014/2015 и Суперкубок УЕФА в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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