Le Figaro – для борьбы с Турцией Греция ищет поддержки у России и Франции

28.10.2020, 4:40, Новости дня

Официальные сайты правительства Греции уже несколько месяцев подвергаются атакам со стороны турецких хакеров, а воздушное и морское пространство страны нарушают посланные Анкарой самолёты и корабли. В ответ на такое запугивание Афины, которые не могут добиться от Евросоюза введения санкций против Турции, заручились поддержкой РФ и закупают французские истребители, пишет Le Figaro.



Reuters

Уже на протяжении нескольких месяцев кибератаки турецких хакеров на официальные сайты правительства Греции стали ежедневными, пишет Le Figaro. Пострадали практически все государственные институты, включая парламент, Министерство иностранных дел и даже спецслужбы.

Как рассказывает издание, пираты используют подписи с отсылками к Османской империи и рассылают изображения героев или реликвий с наложенными националистическими песнями. Те же слоганы они оставляли на страницах соцсетей, принадлежащих руководителям страны. Такие действия создают атмосферу постоянного запугивания.

Виртуальные набеги подкрепляются реальными нарушениями морского и воздушного пространства Греции. Так, 27 ноября 2019 года Анкара подписала в Триполи соглашение, признанное международными организациями незаконным, чтобы лишить Грецию особой экономической зоны между Ливией и Турцией. Несмотря на активную критику со стороны Афин и Евросоюза, этот договор остаётся в силе и позволяет турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отправлять исследовательские корабли в Эгейское море, дно которого богато залежами углеводородов.

По словам Ангелоса Сиригоса, депутата от консервативной партии «Новая демократия» и профессора международных отношений, этот период напряжённости между двумя странами является самым продолжительным в современной истории и становится всё более опасным. Эксперт отмечает, что воинственная риторика Турции подкрепляется военными кораблями, которые сопровождают исследовательское судно и угрожают морскому пространству Греции. Кроме того, Анкара увеличила число заявок на проведение военных учений в Эгейском море. «Правительство Греции начинает терять терпение и в ответ реквизировало всю армию в регионе, — отмечает Сиригос. — Однако пока, во всяком случае, оно изо всех сил старается отвечать дипломатическими средствами».

Французская газета сообщает, что в понедельник в Афины с однодневным визитом приезжал глава российского МИД Сергей Лавров. Эта поездка была особенно примечательной на фоне разлада в отношениях между Грецией и Россией после того, как в 2018 году Афины выслали из страны двух российских дипломатов. Однако, объясняет Ангелос Сиригос, Москва недовольна тем, что Анкара вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе и открыто поддерживает Азербайджан, в то время как русские солидарны с Арменией. «Не будем забывать, что Турция, даже если она так это и не признала, несёт ответственность за один из самых масштабных геноцидов XX века — геноцид армян, — напоминает специалист. — Это как если бы Германия поддерживала своего союзника в войне против Израиля».

Таким образом, сейчас ситуация выгодна Афинам, которые поспешили тепло принять российского министра иностранных дел. Лавров заявил, что Греция «имеет полное право использовать 12 морских миль морского пространства, выделенные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года». В статье указывается, что Греция действительно является единственной страной в мире, которая не использует половину этого пространства, чтобы не спровоцировать соседнюю Турцию. Правительство Кириакоса Мицотакиса, возможно, ужесточит свою позицию, однако пока осуждает нарушения морского и воздушного пространства и призывает своих европейских партнёров ввести санкции против Анкары.

Однако, как подчёркивает Ангелос Сиригос, Эрдогану известно, что ЕС не решится так просто вводить санкции: против этого возражают шесть стран, включая Германию и Испанию, у которых различные и специфические интересы. Афины тем не менее не опускают руки и активно работают над совместным с Францией договором по обороне, уточняя технические детали, чтобы как можно скорее получить 12 французских истребителей Rafale. В скором времени стороны должны подписать договор о поставке шести новых моделей боевого самолёта, пишет Le Figaro.