«Джо таких жёстких вопросов не задавали» – Трамп досрочно покинул интервью CBS
28.10.2020, 4:40, Новости дня
Телеканал CBS News опубликовал на своём сайте фрагмент сорвавшейся беседы с американским президентом. В видео Дональд Трамп заявляет, что журналисты задают ему каверзные вопросы, а его оппоненту Джо Байдену постоянно «подыгрывают», после чего он покинул интервью.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ, ведущая программы 60 Minutes: Не считаете ли вы, что ваши твиты и навешивания ярлыков отпугивают людей?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет. Я думаю, меня бы здесь не было, не будь у меня социальных сетей. Но СМИ фальшивы. И, честно говоря, если бы у меня не было социальных сетей, у меня не было бы возможности высказать своё мнение.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете, что вы мне сказали давным-давно, когда я спросила, почему вы всё время говорите «лживые СМИ»…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Да? Да?
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы сказали мне: «Я говорю так, потому что мне нужно вас дискредитировать, чтобы, когда вы говорите обо мне негативные вещи, никто вам не верил».
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне не нужно вас дискредитировать.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Но именно это вы мне сказали…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы сами себя дискредитируете.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете, я не хотела вести такую раздражённую…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, хотели.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Нет, я не хотела…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, хотели…
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Нет, не хотела…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Но при этом вы затронули много неуместных тем…
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Я же сказала, что собираюсь задавать неудобные вопросы. Но…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Они были заданы некорректно. С самого начала. Нет, вашим первым заявлением было: «Это будут сложные вопросы». Вы не задавали их Джо Байдену, я видел ваше интервью с Джо, интервью с Джо Байденом.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Я никогда не брала интервью у Джо Байдена!
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я видел интервью Джо Байдена. Это было посмешище. Я говорю про интервью 60 Minutes. Я видел, как Байдену раз за разом подыгрывали. Я видел все его интервью. Ему ни разу не задавали по-настоящему трудный вопрос.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Хорошо, но давайте забудем о нём на минутку. Вы президент…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, но вы начали с меня.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы президент, и…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Простите, Лесли, вы начали с меня. Ваше первое заявление было: «Вы готовы к неудобным вопросам?»
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: А вы готовы?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Так беседу не ведут. Так беседу не ведут.
ПРОДЮСЕР: Лесли, на одну секунду.
В этот момент продюсер прервал наш разговор, чтобы напомнить об оставшемся на интервью
времени.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, мы уже достаточно поговорили, Хоуп. Хорошо? Достаточно. Пошли. Пошли. Давай поговорим пару секунд, ладно? Спасибо. Скоро увидимся. Спасибо.
ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Будьте осторожны.
Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.
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