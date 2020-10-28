 

Белорусский оппозиционер Латушко: Нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий и учебных заведений

28.10.2020, 2:10, Новости дня

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Telegram-канале призвал белорусов продолжать забастовку. 

“Вы смело и ответственно включились в национальную забастовку – заводчане, преподаватели, студенты, медработники, госслужащие, сотрудники связи, водители, продавцы – все! Малый и средний бизнес – вы как никто понимаете перспективы нынешнего политического кризиса. Все белорусы сейчас рискуют работами, зарплатами, бизнесом – ради победы и спасения. Национальная забастовка – это новый и, пожалуй, решающий этап нашей общей борьбы. Который пусть не моментально, но гарантированно приведет нас к победе”, – убежден оппозиционер.

Он отметил, что после репрессий власти к забастовке стало присоединяться большее число людей.

“Наша коллективная задача – дойти до этой кульминации, которая будет означать падение режима [президента Александра] Лукашенко. А для этого национальную забастовку нужно продолжать. Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений. Чтобы поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу, который идет на жесткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь”, – подчеркнул Латушко.

Он высказал мнение, что рано или поздно все уволенные будут восстановлены, арестованные – освобождены, незаконно осужденные – оправданы. 

“Волна забастовок может принять новые формы и масштабы по всей стране. Это обязательно сработает. У режима нет денег и других ресурсов. Прибыль предприятий за год упала в три раза, задолженности растут, многим сотрудникам сокращают рабочий день и задерживают зарплаты. Скоро начнутся перебои с пенсиями и другими социальными выплатами. Это временно, и с приходом новых демократических сил страна начнет восстанавливаться – у нас есть набор конкретных антикризисных действий”, – написал оппозиционер.

По его словам, национальная забастовка поможет скорому падению преступного режима.

“Бастуйте внутри своих офисов, заводов, школ, университетов и других учреждений. Отстаивайте свои права в безопасности. Очень скоро нам нужно будет вновь собраться и выйти на улицы с мирными протестами”, – добавил Латушко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. В этот день задержали почти 600 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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