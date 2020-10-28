 

FAZ – в отличие от Путина, Макрон не дождётся от Эрдогана извинений

28.10.2020, 0:25, Новости дня

Оскорбления Реджепа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона не являются просчётами, пишет журналист Райнер Херманн в своей статье для Frankfurter Allgemeine. За ними стоит холодный расчёт: нагнетая отношения с Парижем, Эрдоган хочет заработать очки на внутренней арене, ввиду того что многие граждане Турции откровенно недолюбливают Францию.


Reuters

Отзыв французского посла из Анкары был верным решением, пишет журналист Райнер Херманн в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Это подходящий ответ на оскорбление со стороны Реджепа Эрдогана,  заявившего, что Эммануэль Макрон должен пройти психиатрическое обследование и проверить своё психическое состояние.

Правительство Германии могло бы выразить свою солидарность с Францией, отозвав своего посла в Турции для консультаций, однако Берлин ограничился лишь словами о том, что заявление Эрдогана в адрес Макрона является «неприемлемым», отмечает автор. Впрочем, Эрдоган не успокоился и подлил ещё масла в огонь, призвав к бойкоту французских товаров.

При этом провокации Эрдогана не являются промахами: за ними стоит холодный расчёт, отмечает Херманн. Президент Турции знает, что, нагнетая отношения с Францией, он может заработать дополнительные политические очки на внутренней арене. Дело в том, что многие турки негативно воспринимают Францию ввиду наличия там влиятельного армянского лобби и множества курдов.

Как пишет автор, Эрдоган готов пойти на долговременный кризис в отношениях с Европой. Испытывающей проблемы турецкой экономике нужна модернизация Таможенного союза с ЕС, однако её не случится без извинений Эрдогана в адрес Макрона. Херманн отмечает, что Эрдоган лишь один раз извинился перед другим президентом: перед Владимиром Путиным в 2016 году, после того как Турция сбила российский боевой самолёт.



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