Решение КСУ по антикоррупционному законодательству принято с вопиющими нарушениями – представитель Рады в КСУ

27.10.2020, 22:00, Новости дня

Решение Конституционного Суда, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”. Об этом в Facebook заявила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

“К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3364356393681530

Утром 27 октября представительница парламента в КСУ сообщала, что накануне вечером суд изменил повестку дня на 27 октября и включил туда рассмотрение дела по антикоррупционному законодательству. Еще раньше суд изменил форму рассмотрения дела с устной на письменную, не заслушав участников ни одной из сторон.

“Дело по этому конституционному представлению рассматривается судом с 08.10.2020 года, принятие судом решения по такому важному вопросу в столь сжатые сроки и без надлежащего выяснения позиций участников, учитывая, что некоторые другие конституционные представления в суде рассматриваются уже более пяти лет, может свидетельствовать об аномальном и нетипичном подходе к рассмотрению конкретного дела”, – подчеркивала она.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3363177130466123

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.