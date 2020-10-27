 

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству принято с вопиющими нарушениями – представитель Рады в КСУ

27.10.2020, 22:00, Новости дня

Решение Конституционного Суда, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”. Об этом в Facebook заявила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

“К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3364356393681530

Утром 27 октября представительница парламента в КСУ сообщала, что накануне вечером суд изменил повестку дня на 27 октября и включил туда рассмотрение дела по антикоррупционному законодательству. Еще раньше суд изменил форму рассмотрения дела с устной на письменную, не заслушав участников ни одной из сторон.

“Дело по этому конституционному представлению рассматривается судом с 08.10.2020 года, принятие судом решения по такому важному вопросу в столь сжатые сроки и без надлежащего выяснения позиций участников, учитывая, что некоторые другие конституционные представления в суде рассматриваются уже более пяти лет, может свидетельствовать об аномальном и нетипичном подходе к рассмотрению конкретного дела”, – подчеркивала она.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3363177130466123

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма осадков

14.07 / США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

21.07 / Маас собрался обсудить с главой МИД Британии «влияние РФ в Европе»

22.10 / Трамп высмеял предположение о причастности РФ к делу о переписке сына Байдена

08.10 / Мнения: Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

29.06 / Число удаленщиков в РФ выросло в 30 раз

07.08 / Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

03.10 / У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

25.06 / Путин призвал не допустить “принудиловки” и “накрутки явки” во время голосования по поправкам к Конституции

27.08 / Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска