Вакцину от коронавируса проверили на безопасность для людей с ВИЧ

27.10.2020, 18:12, Новости дня

Научные данные свидетельствуют о том, что вакцина против новой коронавирусной инфекции безопасна для пациентов с ВИЧ, сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус.

«Нам кажется важным, что сегодня вся научная база, которая есть, позволяет считать, что нашим пациентам показана вакцина от новой инфекции, совершенно она безопасна для них, и нет оснований считать, что наши пациенты не получат препарат. Они его безусловно получат в рамках плановой работы, которую будет вести министерство [здравоохранения] и субъекты России», – передает ТАСС его слова.

Мазус добавил, что в целом пандемия не повлияла на получение необходимой терапии пациентами с ВИЧ. «Нам удалось сохранить доступность пациентов ко всему медицинскому сервису, полноценному оказанию помощи и выдачи препаратов», – сказал он.

Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда пациенту делали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.

В марте врачи сообщили о втором в истории случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. У пациента из Лондона на тот момент в течение 30 месяцев наблюдалась ремиссия.

Позже ученые сообщили о вероятном полном излечении от ВИЧ-инфекции пациента из Бразилии, что произошло благодаря агрессивному сочетанию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Это третий случай излечения от ВИЧ в истории.

Однако руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский рассказал газете ВЗГЛЯД, что несмотря на то, что благодаря одному из методов лечения ВИЧ-инфекции с марта прошлого года у пациента из Бразилии не находили в крови вирус, его стоит наблюдать на протяжении еще нескольких лет.

В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.