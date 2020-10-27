Москва раскритиковала непродуктивный подход Европы по ДРСМД
27.10.2020, 16:48, Новости дня
Евросоюз отмахнулся от предложений российского лидера Владимира Путина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСРМД), сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков упрекнул «некоторых западных деятелей» в том, что они предпочли отмахнуться от предложений вместо того, чтобы вдуматься и вчитаться в них. По его словам, это свидетельствует о том, что они мыслят по шаблону, передает ТАСС.
«Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах. Это совершенно непродуктивный путь», – подчеркнул Рябков.
Москва предлагает НАТО провести встречные инспекции наземных пусковых установок США и российских крылатых ракет 9М729, добавил он. Он пояснил, что предложение президента Владимира Путина по ситуации с договором включает в себя несколько важных компонентов.
«Первый компонент – это предложение проверить отсутствие ударных средств в пусковых установках Mk 41, которые США имеют в Европе, в сочетании с нашей готовность показать, что в Калининградской области отсутствуют ракеты 9М729. Хотя мы и не признаем нарушения, которые мы, по утверждениям США, совершили, создав такую ракету, но, тем не менее, в интересах укрепления европейской безопасности предлагаем провести встречные инспекции», – сказал Рябков.
Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства подчеркнул, что РФ подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».
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