Экс-глава немецкой разведки – Китай близок к мировому господству, и Европе пора это осознать

27.10.2020, 16:30, Новости дня

Германия создавала для своих спецслужб слишком много ненужных бюрократических трудностей и проигнорировала некоторые из наиболее серьёзных угроз своей безопасности, считает бывший глава немецкой разведки Герхард Шиндлер. В интервью The Times он подчеркнул, что Китай близок к мировому господству, и Европе пора осознать эту опасность.



Reuters

Китай близок к «мировому господству», и Европа должна осознать эту опасность, заявил в беседе с журналистами The Times бывший глава немецкой внешней разведки Герхард Шиндлер.

По словам руководителя Федеральной службы разведки (BND), возглавлявшего её с 2011-го по 2016 год, Германии необходимо ограничить свою «стратегическую зависимость» от Пекина и запретить компании Huawei доступ к сети мобильной связи 5G.

Он также предупредил, что либеральный подход Ангелы Меркель к миграционному кризису в 2015 году оставил Германии «большой резервуар» молодых мужчин-мусульман, восприимчивых к насилию и джихадистской идеологии, и что истинные масштабы опасности становятся очевидными только сейчас.

В своей новой книге Wer hat Angst vorm BND? («Кто боится BND?»), 68-летний Герхард Шиндлер утверждает, что Германия обременяла свои шпионские агентства ненужной бюрократической волокитой и проигнорировала некоторые из наиболее серьёзных угроз своей безопасности.

До недавнего времени Берлин часто воздерживался от заявлений, которые могли бы спровоцировать Пекин, помня об интересах бизнеса: Китай является крупнейшим торговым партнёром Германии, а объём двустороннего экспорта и импорта в прошлом году составил €206 млрд.

Тем не менее тон Германии стал гораздо более жёстким после того, как Китай подавил протесты в Гонконге, отмечает британская газета. В ближайшие недели правительство Ангелы Меркель решит, следовать ли ему примеру Великобритании и фактически запретить Huawei — телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с китайскими военными, — доступ к своей сети 5G.

Герхард Шиндлер отмечает «агрессивное» поведение Пекина в Южно-Китайском море и его экономическую гегемонию над регионами Африки, а также значимость Нового Шёлкового пути, проходящего по всей Евразии.

«Китай движется в этом направлении очень умно, очень тихо, но всё равно с удивительно последовательной стратегией, и нас беспокоит то, что мы в Европе почти не замечаем этого доминирующего поведения, — считает Шиндлер. — В нашей позиции по отношению к Китаю преобладают деловые отношения. Мы должны пересмотреть это. Мы частично зависим от Китая, например, в нашей автомобильной промышленности. Но эту зависимость нельзя ослабить, становясь более зависимым; мы должны стремиться быть менее зависимыми».

По версии Шиндлера, технология Huawei настолько опережает своих европейских конкурентов, что Германия уже не может сказать, устанавливаются ли в её сетях «чёрные ходы» для передачи информации в Пекин. «Это как если бы инженер, специализирующийся на паровых двигателях, должен был оценить двигатель внутреннего сгорания», — поясняет он. Если бы компания Huawei занималась созданием новых сетевых компонентов 5G, «мы бы понятия не имели, что они строят», предостерегает Шиндлер. При этом он призывает представить себе кризисную ситуацию, в которой Китай может пригрозить отключить немецкую коммуникационную сеть.

К РФ бывший глава немецкой разведки относится более спокойно. Он утверждает, что Германия должна и дальше развивать культурные и экономические связи с Москвой и работать с президентом Путиным в Ливии и Сирии. При этом он, однако, возложил ответственность за отравление Навального на Кремль, отмечает The Times.

«Необходимо занять чёткую позицию в отношении России, — подчеркнул Шиндлер. — Русские это понимают. Но это не значит, что надо отменять «Северный поток — 2».

Также он выразил обеспокоенность угрозой безопасности, которую представляют многие молодые мусульмане, прибывшие в Европу с 2015 года, но не сумевшие найти хорошую работу или жильё.

«Я вижу в этом большую опасность, — предостерёг Шиндлер в интервью The Times. — Если мы не сможем интегрировать сотни тысяч молодых мужчин-мусульман, то эти люди запрограммированы на провал. Мы получим резервуар для радикализации, вербовки и насилия».