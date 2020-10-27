Немецкие художники организовали «пункт сдачи оружия», украденного из бундесвера

27.10.2020, 16:30, Новости дня

Перед зданием ведомства канцлера появился контейнер для сдачи оружия, похищенного из бундесвера, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Таким образом группа художников-акционистов «Центр политической красоты» выражает протест против экстремизма в рядах вооружённых сил Германии. За каждую ценную наводку о местонахождении пропавших вооружений они обещают выплатить вознаграждение €1 тыс.



Twitter / politicalbeauty

Художники-акционисты из группы «Центр политической красоты» привлекли к себе внимание, установив перед ведомством канцлера стенд по сбору пропавших вооружений бундесвера, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Этой новой акцией художники выражают свой протест против правого экстремизма в рядах немецких вооружённых сил, поясняет издание. Группа установила «контейнер для сдачи оружия», в который должны возвращаться пропавшие из бундесвера единицы оружия.

Акция проходит под девизом «Где наше оружие?». На своём сайте в интернете художники опубликовали перечень утраченных вооружений. Ссылаясь на данные бундесвера, они отметили, что из немецкой армии пропали 70 тыс. патронов и 60 кг взрывчатки.

Как пояснили в сообщении для прессы художники-акционисты, праворадикальные сети в бундесвере годами безнаказанно крали снаряжение вплоть до тяжёлых вооружений, чтобы запастись арсеналом для гражданской войны. Цель группы «Центр политической красоты» состоит в том, чтобы получить информацию о похищенном оружии и снаряжении и выследить виновных. За каждый ценный «донос» художники пообещали выплатить вознаграждение на сумму €1 тыс., объявив тем самым «охоту за головами», отмечает немецкий журнал.

Уже на протяжении ряда лет бундесвер испытывает проблемы с оружием, которые стали очевидны и для широкой общественности, напоминает Der Spiegel. В ходе расследования в рядах элитного подразделения спецназа KSK после серии выявленных инцидентов экстремистского характера было установлено, что местонахождение десятков тысяч пропавших патронов и 62 кг взрывчатого вещества осталось неизвестным. В мае полиция Саксонии обнаружила на земельном участке, принадлежащем военнослужащему спецназа, склад с оружием. Наряду со взрывчаткой там также были найдены запальные шнуры.

Как отмечает немецкий журнал, «Центр политической красоты» — это группа художников, основанная Филиппом Рухом. Недавно группе пришлось приносить извинения в связи с акцией, проведённой в декабре прошлого года: тогда перед бундестагом была установлена колонна, якобы наполненная пеплом жертв холокоста. За это «Центр политической красоты» заслужил упрёки в неблагопристойных действиях и попытке манипулировать памятью жертв, потому что еврейские религиозные законы запрещают кремацию и предусматривают уважительное обращение с телами умерших, отмечает Der Spiegel.