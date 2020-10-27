 

Ведущий вуз Крыма перевели на дистанционку

27.10.2020, 15:56, Новости дня

Крымский федеральный университет с целью предотвращения распространения COVID-19 перевели на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

«Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Республики Крым», – передает слова Фалалеева РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По его словам, в очной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно.

«Пока ориентировочная дата окончания такого режима – 1 декабря, но вполне возможно, что он будет продлен до конца года», – подчеркнул ректор.

Такое решение принято с целью предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавателей.

Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день наблюдается в московских вузах, но все университеты РФ продолжают работать в обычном режиме.

За минувшие сутки в РФ выявили 16 тыс. 550 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 312, Санкт-Петербурге – 721, Московской области – 496.



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