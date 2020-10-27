 

Вакцину «ЭпиВакКорона» решили тестировать на пациентах с хроническими заболеваниями

27.10.2020, 14:48, Новости дня

Пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» пройдут в том числе и на добровольцах с хроническими заболеваниями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, – на ограниченной выборке в 3 тыс. человек и на расширенной выборке в 40 тыс. человек; среди 150 человек старше 60 лет; и среди детского населения в возрасте 14-17 лет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что набор добровольцев начнется после получения разрешения на проведение пострегистрационных клинических исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» началось в центре «Вектор». Она уточнила, что до конца года определенные объемы вакцины уже будут произведены.

В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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