Читатели Süddeutsche Zeitung о Навальном – не слишком подходит на роль образца для подражания

27.10.2020, 14:30, Новости дня

Редакция Süddeutsche Zeitung собрала мнения своих читателей об Алексее Навальном, присланные в ответ на публикации о Герхарде Шрёдере, которого Навальный назвал «путинским мальчиком на побегушках». Как видно из писем немцев, слова Навального их не особо впечатлили. Кроме того, россиянина критикуют за откровенно националистические и ксенофобские заявления.



Reuters

Роль бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера давно уже вызывала много споров, но после того, как Алексей Навальный назвал его «мальчиком на побегушках у Путина», дискуссия разгорелась с новой силой. Издание Süddeutsche Zeitung собрало письма читателей, которые высказали свою позицию по данному вопросу.

ВОЛЬФГАНГ ХАЙНЦ, Бад Кронинген: Окорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским «мальчиком на побегушках», Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Лично у меня и так вызывают большие вопросы его откровенно националистические и ксенофобские заявления. При этом я, конечно, осуждаю покушения на него, по поводу которых российское руководство должно, наконец, выразить чёткую и ясную позицию.

ЮРГЕН ШАРФ, Пульхайм: Когда Герхард Шрёдер делает ставку на Путина, мне кажется, это более реалистично и более предпочтительно, чем показная наивность, с которой Süddeutsche Zeitung поддерживает этого злополучного Навального. Если бы он пришёл к власти в Москве, то такие вещи, как национализм, гомофобия, антисемитизм и ксенофобия, и без того присутствующие в российском обществе, многократно усилились бы и стали бы государственной доктриной. Я не понимаю, как можно не замечать этого и на чём свет стоит ругать российскую политику. Эта позиция, видимо, остаётся пережитком холодной войны.

ПЕТЕР ФЕНДТ, Марктобердорф: Герхард Шрёдер был одним из лучших канцлеров, которые были у Германии. Благодаря его «Повестке дня 2010» удалось вновь оживить экономику, и Ангеле Меркель, когда она заняла пост канцлера, оставалось лишь пожинать плоды этой работы. Шрёдер занимался реальной политикой и представлял интересы Германии. И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с её президентом Владимиром Путиным. И, на мой взгляд, утверждения, что Путин велел отравить Навального и стоит за убийством в Тиргартене, просто нелепы и смешны. У президента РФ есть масса других более важных дел, к тому же эти утверждения никак не доказаны. Германия всегда хочет быть этаким образцово-показательным правовым и высокоморальным государством. Но в правовом государстве существует презумпция невиновности, а это значит, что, пока не предъявлены доказательства, Путина нельзя во всеуслышание обвинять в том, что он был заказчиком того или иного убийства.

ХОЛЬГЕР ЗАВЕРС, Нортхайм: Алексей Навальный напомнил о большом упущении немецких СМИ. Они в большинстве своём игнорировали Герхарда Шрёдера в своих материалах о Путине, если и упоминали его, то только как бы между делом. Упрёк, будто он «мальчик на побегушках» у Путина, ещё довольно дружелюбен, учитывая удивительную верность Шрёдера Путину. Конечно, Навальный не мог доказать свой упрёк в адрес Шрёдера в получении секретных платежей. Но решение Шрёдера подать на него за это в суд говорит о том, насколько он автократ и при этом оторван от реальности. СМИ следует, наконец, устранить эти недостатки и спросить Шрёдера, сколько денег он официально получает от Путина, что именно он за эти деньги делает, зачем они ему нужны (ведь ему как бывшему депутату в Нижней Саксонии, бывшему члену попечительского совета Volkswagen и бывшему канцлеру гарантирована пенсия) и зачем бывшему канцлеру вообще нужно было сразу после проигранных выборов идти работать на такого диктатора.

ВОЛЬФРАМ ЗАЛЬЦЕР, Нойштадт-Кобург: Навальный призывает бойкотировать Россию, призвать Путина к ответу, остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» и называет бывшего федерального канцлера Шрёдера «путинским мальчиком на побегушках». Немецкие политики же, начиная с Меркель и Хабека и заканчивая Маасом, буквально заглядывают критику Кремля в рот и превратили его уже чуть ли не в святого.

При этом надо бы отделять друг от друга разные факты. Вот факт первый: на Навального было совершено злодейское покушение, и виновные обязательно должны быть наказаны. Но только их надо найти, а их вину — убедительно доказать. Тут даже обсуждать нечего. Есть одно но: в настоящий момент неизвестно, кто совершил это покушение, так что недопустимо утверждать, что преступник был связан с Путиным. Это один спорный момент.

Факт второй: Алексей Навальный не слишком подходит на роль образца для подражания, каковым его сейчас стараются представить. Ведь он не только критикует олигархов и коррупцию, но и «оправдывает неприкрытую ксенофобию». Кроме того, Навальный, не имея никаких доказательств, утверждает, что «каждое второе тяжкое преступление в Москве совершается мигрантами». Навальный, когда ему это было нужно, участвовал в «русском марше», организованном крайне правыми националистическими и ксенофобскими силами. И если в РФ он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом.

Немецким политикам следовало бы принять к сведению, что Алексей Навальный, без сомнения, стал жертвой покушения с применением отравляющих веществ и заслуживает сочувствия по этому поводу, но в то же время его деятельность как политика вызывает большие вопросы.