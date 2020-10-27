Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за коронавируса

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27.10.2020, 14:08, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения.

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

Она пояснила, что сейчас нужно не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для этого необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.

Напомним, ранее во вторник Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом. Также Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. Вместе с тем рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории РФ с 23:00 до 06:00.



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