В Сети показали новый прототип электрического GMC Hummer EV

27.10.2020, 11:25, Новости дня

Официальная премьера нового электрического пикапа GMC Hummer EV состоялась неделю назад, однако бронь уже образовала очередь на год вперед.

В свою очередь, эксперты уже неоднократно высказывали предположения относительно возможных модификаций автомобиля, тогда как в Сети уже появились рендеры нового исполнения GMC Hummer EV. В частности, художники показали трехдверный вариант пикапа, который бы мог поступить на американский рынок.

Эксперты сразу дали оценку, указав, что подобное исполнение с меньшей долей вероятности может появиться в продаже. Кроме того, автомобиль все же имеет преимущество, которое заключается в больших внедорожных показателях автомобиля. Пикап имеет расширенные колесные арки, придающие более агрессивный стиль.