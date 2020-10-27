 

В Сети показали новый прототип электрического GMC Hummer EV

27.10.2020, 11:25, Новости дня

Официальная премьера нового электрического пикапа GMC Hummer EV состоялась неделю назад, однако бронь уже образовала очередь на год вперед.

В свою очередь, эксперты уже неоднократно высказывали предположения относительно возможных модификаций автомобиля, тогда как в Сети уже появились рендеры нового исполнения GMC Hummer EV. В частности, художники показали трехдверный вариант пикапа, который бы мог поступить на американский рынок.

Эксперты сразу дали оценку, указав, что подобное исполнение с меньшей долей вероятности может появиться в продаже. Кроме того, автомобиль все же имеет преимущество, которое заключается в больших внедорожных показателях автомобиля. Пикап имеет расширенные колесные арки, придающие более агрессивный стиль.



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