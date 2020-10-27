В США создали уникальную версию нового пикапа GMC Sierra

27.10.2020, 11:25, Новости дня

В США продемонстрировала новая версия грузовика GMC Sierra 2020 модельного года.

В частности, отличить автомобиль от оригинального исполнения не составит труда по укороченной базе. В свою очередь, такая особенность позволила добиться более пропорционального исполнения кузова, а также стильного дизайна. В свою очередь, новый автомобиль выглядит более брутальным и спортивным, чем в базовой версии. Укороченный GMC Sierra может оказаться более полезным и удобным для езды по городу.

Вместе с тем специалисты ателье ранее уже демонстрировали другие популярные модели, выполненные с укороченной базой. Одной из таких стал итальянский кроссовер Lamborghini Urus, который существенно превосходит остальные модели из-за уникального вида и обновленного кузова.