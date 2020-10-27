В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека

27.10.2020, 11:10, Новости дня

Два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР в Чечне, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время устанавливается число пострадавших, а также причина стрельбы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В октябре в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного были ликвидированы четверо боевиков, также погибли двое сотрудников Росгвардии.