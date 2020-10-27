 

«Французом может стать любой» — Франция давно потеряла контроль над миграционной политикой

27.10.2020, 8:25, Новости дня

Из-за излишне щедрой миграционной политики основными получателями социальной помощи во Франции оказываются иностранцы, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. По мнению автора, страна уже давно не контролирует потоки прибывающих в страну мигрантов и даёт право на жизнь во Франции любому, кто его попросит. В результате в проигрыше оказывается французский народ, которому отказано в праве защищать свою безопасность и идентичность, констатирует журналист.


Reuters

«Франция всегда оказывается в дураках из-за своей щедрости», — эта фраза Шатобриана, по мнению обозревателя Le Figaro Эрика Земмура, не могла не прийти на ум при рассмотрении «преступного пути» исламиста, обезглавившего учителя в Конфлан-Сент-Онорин. Как напоминает автор, сначала французские власти отказали молодому человеку, просившему убежища от предполагаемых преследований, однако благодаря апелляции, поданной «щедро оплачиваемыми Французской республикой» адвокатами в Национальный суд по вопросам убежища, он получил десятилетний вид на жительство. «В любом случае, поскольку мы не депортируем почти никого из тех, кому было отказано в праве на убежище, не стоило и беспокоиться», — добавляет автор.

Можно представить, что посыпалось с тех пор на головы членов семьи молодого мигранта, рассуждает журналист: социальные выплаты, жилищные пособия, приоритетные условия получения социального жилья, бесплатный проезд в общественном транспорте, учебные пособия.

«Французская машина социальной помощи имеет страсть к иностранцам в целом и к просителям убежища в особенности», — констатирует Земмур. При этом наиболее дороги ей несовершеннолетние — не важно, настоящие или поддельные. Как показало исследование, проведённое судьёй Шарлем Пратсом, 43% получателей семейных и жилищных пособий во Франции были рождены за рубежом. По данным Счётной палаты, 50% получателей пенсии во Франции также родились за границей.

По убеждению Земмура, Франция уже давно самостоятельно не управляет своей миграционной политикой, передав её «на субподряд» самим мигрантам: дети, родственники, жёны, мужья, кузены, студенты, просители убежища — список тех, кого принимает Франция бесконечен. Как подчёркивает журналист, они становятся «бездонным резервуаром рабочей силы для «победителей глобализации», которые живут в мегаполисах и имеют в своём распоряжении разносчиков, нянь, поваров, таксистов и даже поставщиков наркотиков.

Однако, на взгляд автора, вопрос отношения к миграции стал политическим, почти философским: «французский универсализм, наследник христианства и здравого смысла, Паскаля и Декарта, сошёл с ума: он отрицает всякую идентичность, всякую укоренённость: отныне человек — не более чем оторванное от земли существо, простой homo economicus без корней и культуры». В этой логике любой может стать французом и имеет право жить во Франции, а все, кто против, — расисты и исламофобы.

«Сентиментализм и человеколюбие объединяются, чтобы уничтожить Францию», — констатирует Земмур. «Религия прав человека» оборачивается против прав французского народа поддерживать безопасность и защищать свою идентичность и цивилизацию. Правовое государство оборачивается против прав государства. Суверенитет Европы, столь дорогой Эммануэлю Макрону — против суверенитета Франции. «Каждый раз в истории, когда наша страна вкладывает чувства в политику, она теряет свою свободу, свой суверенитет. И свою душу», — заключает обозреватель.



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