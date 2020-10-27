 

Россия решила создать программу управления спутниками на орбите

27.10.2020, 8:08, Новости дня

Фонд перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом завершил начальный этап разработки первого российского софта для проектирования и управления многоспутниковыми системами, проведено его тестирование, сообщили в пресс-службе ФПИ.

Многоспутниковыми системами считаются группировки, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов гражданского или военного назначения, устойчивых к единичным отказам и более экономически эффективных за счет расширенного функционала.

«Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов», – передает РИА «Новости» слова заместителя руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Бориса Сатовского.

Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.

Согласно описанию проекта, существующие как в России, так и за рубежом, средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно.

В настоящее время в мире идет развертывание двух орбитальных группировок из сотен спутников – систем OneWeb и Starlink. РФ также планирует создать свою систему из более чем 500 спутников. Проект получил название «Сфера».

Напомним, Роскосмосу понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера».



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