 

СП оценила новую модель расчета прожиточного минимума пенсионера

27.10.2020, 8:08, Новости дня

Изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодный рост, следует из заключения Счетной палаты.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», – говорится в заключении к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.

В Счетной палате указали, что если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом. 

По данным ведомства, в ряде регионов ПМП остается таким же, как и ранее. В частности, анализ показал, что в 18 субъектах страны размер ПМП в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.

В сентябре Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12702 рублей. 

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Во Флориде закончились койки в палатах интенсивной терапии

11.09 / Россия и Китай проведут совместные учения на Кавказе

09.07 / Московская биржа открылась снижением

27.06 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

28.09 / Microsoft обещает выпустить самое быстрое обновление Windows 10

22.07 / Глава Росмолодежи прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодежной политике

07.10 / Инфекционист дал прогноз по росту числа случаев COVID-19 в России

20.08 / Патриарх Кирилл предложил ограничить доступ туристам на Соловки

03.07 / Греция ввела новые правила въезда туристов

25.06 / Верховный Суд отказал Семочко в восстановлении в должности замглавы Службы внешней разведки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска