Илон Маск рассказал о новом «убийственном» продукте

27.10.2020, 3:10, Новости дня

Владелец высокотехнологической компании создавшей легендарный электромобиль «Тесла» готовит к реализации новую революционную идею. Это будет по-настоящему «убийственный продукт», заявил Илон Маск.

Впрочем, речь идет всего лишь о солнечных батареях, которые Маск хочет превратить в основу генерации электроэнергии везде – и в зданиях, и на транспорте.

Он обещает создать солнечную крышу, которую назвал Solar Roof. По словам автора проекта, новые панели станут высокоэффективными, а также намного более прочными и эластичными, чем уже существующие аналоги. Новая продукция должна оказаться для них «убийственной», так как, по замыслам Маска, оставит далеко позади всех конкурентов и совершит настоящий переворот в энергетике.