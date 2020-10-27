 

Меркель решила ввести «облегченный карантин» в Германии

27.10.2020, 3:08, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует ввести в ФРГ «облегченный карантин» в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«О новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в среду», – передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

Предполагается, что школы и детские сады продолжат работу, магазины будет работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия будут отменены, пишет Bild.

Ранее Меркель в видеобращении к согражданам сообщила, что Германии предстоят более тяжелые месяцы пандемии, чем в начале года, так как коронавирус распространяется высокими темпами.



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