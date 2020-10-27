Захват грузинского банка в Зугдиди квалифицировали как теракт

27.10.2020, 2:48, Новости дня

МВД Грузии квалифицировало захват заложников в банке Грузии в Зугдиди как террористический акт, уголовное дело ведется по трем статьям, сообщил представитель ведомства.

В МВД уточнили, что захватчиком является Бадри Есебуа 1988 года рождения, передает РИА «Новости».

«Несмотря на призывы МВД, определенные СМИ распространили информацию об идентифицированном лице (…) в результате комплексных оперативно-следственных работ [подтвердилось, что] участвовавшим в нападении лицом является Бадри Есебуа 1988 года рождения. С целью установления его местонахождения полиция активно продолжает специальные оперативные и следственные мероприятия», – сообщили в МВД Грузии.

Уголовное дело ведется по трем статьям: незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.

Напомним, в среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Сообщалось, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.