 

Страна Басков объявила о закрытии границ из-за пандемии

27.10.2020, 1:48, Новости дня

Правительство Страны Басков приняло решение изолировать весь регион на севере Испании из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина автономного сообщества.

«Вводятся ограничения на въезд и выезд людей с территории автономного сообщества», – приводит текст публикации ТАСС. Также власти автономии решили запретить собираться группами более шести человек.

Накануне власти испанского автономного сообщества Астурия решили закрыть регион для въезда и выезда в связи со второй волной распространения коронавируса. Ранее о своем закрытии по периметру объявили власти Наварры и Риохи, а также Арагона.

В воскресенье власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности и комендантского часа на фоне роста заболеваемости коронавирусом.



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