 

В Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии, заместитель главы – госпитализирован

27.10.2020, 1:45, Новости дня

В Киевской области заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, его мать – член комиссии, погибла на месте. Об этом 26 октября сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик на своей странице в в Facebook .

“Во время подсчета голосов на территории Ирпенского ОТГ произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу. Говорят свидетели”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/mikhailyna.skoryk/posts/2073147609487656

В пресс-службе полиции о ДТП пока не сообщали.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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