Дрожжина не признала вину по делу о мошенничестве

26.10.2020, 21:48, Новости дня

Артистка Наталья Дрожжина заявила, что не признает вину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

«Ни я, ни мой муж не признаем вину. Мы считаем, что это гражданско-правовой спор, который можно разрешить в порядке гражданского процессуального производства», – цитирует ТАСС Баталову.

В свою очередь адвокат потерпевших по делу – вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии Сергей Морозов отметил, что его доверители, возможно, обжалуют решение суда, который отказался заключить обвиняемых под стражу. «Мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, стоит ли обжаловать это решение. Потерпевшие считают, что обвиняемые ввели их в заблуждение и довели до сильного нервного срыва, чтобы потом воспользоваться этим и завладеть их имуществом», – сказал он.

Кроме того, суд отказался арестовать супруга Дрожжиной Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом актера.

«Суд назначил Цивину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться с фигурантами дела, кроме адвоката и следователя», – сказали в пресс- службе Хамовнического суда Москвы. Там добавили, что Цивину, согласно условиям меры пресечения, запрещено покидать свой район проживания, выходить из дома в определенные часы и отправлять почтовые сообщения. Ранее сообщалось, что следствие просит отправить Дрожжину и Цивина в СИЗО до 18 декабря.

Наталья Дрожжина – заслуженная артистка Российской Федерации, снималась в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Интердевочка» и других. Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы отказался арестовать Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.

Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства.