 

Финдиректор “Интерпайп”: В Украине никому не интересны реальные инвестиции в экологию и поддержка экспортеров

26.10.2020, 21:40, Новости дня

В Украине никому не интересны реальные инвестиции в экологию. Такое мнение в колонке на “Экономической правде” выразил директор по экономике и финансам украинской компании “Интерпайп” Денис Морозов.

“В Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции, а экология стала ширмой для получения рентабельности одними за счет других. Высокий “зеленый” тариф на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промпотребителей электроэнергии.  Суть претензий к “зеленым” энергетикам крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем владеют СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар по цене, в три-четыре раза превышающей рыночную”, – написал он. 

По словам Морозова, в тариф на транспортировку компании “Укрэнерго” были заложены средства для компенсации “зеленым” энергетикам. 

“Только за последние несколько месяцев “Укрэнерго” повысила свои расценки на 55% и сообщила о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в два раза. При этом в планах “Укрэнерго” еще одна волна повышения в 2021 году”, – заявил он.

Морозов напомнил, что в украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей задолго до начала строительства “зеленых” генераций, и единственным мотивом их появления было улучшение экологической ситуации.

“Предполагалось, что появление “зеленых” электростанций приведет к снижению выбросов в целом и в энергетике в частности. Но, к сожалению, произошло нечто противоположное. Резкий рост “зеленых” мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению – тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э. При этом обязанность платить высокий “зеленый” тариф легла на украинских потребителей и в первую очередь на промышленные предприятия, в том числе и на те, которые сократили выбросы за счет крупных инвестиций”, – заявил он.

По словам Морозова, компания инвестировала в снижение уровня выбросов CO2. 

“Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины. Поэтому мы считаем нелогичным, что помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты “зеленой” энергетики… В данной ситуации вывод неутешителен: в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров. Экологические мотивы стали ширмой для получения 400-процентной рентабельности одними частными компаниями за счет других”, – написал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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