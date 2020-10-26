В Нью-Йорке появилась икона с Трампом

26.10.2020, 21:08, Новости дня

Картина, изображающая американского президента Дональда Трампа в образе «святого» с пустой книгой в руках, появилась в центре Манхэттена. По задумке ее автора американского художника Дэвида Датуны, картина показывает, что политик в реальности не отстаивает никаких идей.

«Работа демонстрирует двойственность реальности и ставит ее на первый план. Реальность необычна: у нас есть самопровозглашенный святой, который проповедует «ничто», каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца. Пора уже перевернуть эту страницу», – передает ТАСС слова художника.

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Публикация от David Datuna (@david_datuna) 26 Окт 2020 в 9:56 PDT

Кроме того, одна из крупных компаний, предоставляющих складские помещения на Манхэттене, разместила на здании своего офиса плакаты с призывами голосовать, которые намекают на «российскую угрозу». «Голосуй, потому что уроки русского слишком дорогие», – говорится на одном из них.

Не остался в стороне бренд водки «Абсолют», который призывает «вначале проголосовать, а затем выпить». Однако большинство брендов ограничились тем, что разместили на своих рекламных плакатах напоминание даты президентских выборов – 3 ноября.

Ранее Датуна объявил о своих планах построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне, после чего обратился к Москве с предложением выкупить тело советского вождя. За него он готов заплатить более миллиарда долларов, если потребуется.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.