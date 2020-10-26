США ввели санкции против министра нефти Ирана

26.10.2020, 20:48, Новости дня

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, а также ряд иранских граждан, компаний и организаций попали в санкционный список США.

Санкции введены против министерства нефти Ирана, двух танкеров под флагами Гондураса и Панамы, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с Национальной иранской нефтяной компанией, передает ТАСС.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список иранские организации «Международный союз виртуальных медиа» и «Исламский союз радио и телевидения», а также посла Ирана в Ираке и двух представителей шиитской ливанской партии «Хезболла».