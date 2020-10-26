 

Путина пригласили в Грецию

26.10.2020, 20:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин приглашен в Афины в марте 2021 года на празднования по случаю 200-летия начала национальной освободительной борьбы Греции, сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис.

«Греция является членом ЕС и НАТО, но это не мешает нам расширить наше сотрудничество. Я пригласил Путина приехать в Афины 25 марта 2021 года», – сказал Мицотакис на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что разделяет мнение премьера о том, что членство Греции в НАТО и ЕС не может быть препятствием для развития отношений с Россией, при этом «хотелось бы, чтобы ЕС и НАТО тоже не мешали нам развивать отношения с Грецией».

Ранее сообщалось, что Лавров обсудит с греческой стороной актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия. Также внимание будет уделено ситуации в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе. В свою очередь Дендиас выразил надежду, что с визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 26 октября в Афины удастся добиться перезапуска отношений между двумя странами.



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