Рогозин сравнил проекты США на Луне с производством жвачки

26.10.2020, 20:08, Новости дня

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не должна брать в пример космические проекты США, сравнив их с производством жвачки.

«Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое. Не надо делать то же самое, что делают они. У нас должен быть свой прагматичный выбор. У нас денег намного меньше, ресурсов меньше, и надо тратить их с большим умом», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина.

«Прежде чем лететь на Марс или на Луну, скажу противоречивую для руководителя Роскосмоса вещь, нужно сначала разобраться с ситуацией на Земле и привести в порядок собственную Землю», – сказал Рогозин в понедельник во время совещания с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Кобылкин со своей стороны заявил, что вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне и астероидах пока не стоит. «Улетать на другие планеты и заниматься там какой-то разработкой, на мой взгляд, рановато, и нет такой потребности, чего не хватало бы на Земле», – сказал министр.

Ранее стало известно, что российский лунный взлетно-посадочный комплекс, который будет отправлять на Луну сверхтяжелая ракета, сможет доставлять к естественному спутнику Земли экипажи из четырех человек.

В Роскосмосе заявляли, что Россия продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, но не будет участвовать в навязываемой ей новой «лунной гонке».