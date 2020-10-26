 

В Берлине неизвестные бросали коктейли Молотова в здание Института Коха, который исследует COVID-19

26.10.2020, 19:40, Новости дня

25 октября в Берлине неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где расположен Институт Роберта Коха – федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний. Об этом сообщило издание Berliner-Zeitung.

Охранник увидел нескольких человек, которые бросали бутылки, около 3.00 ночи. Он смог самостоятельно потушить огонь, пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщается, что у полиции есть подозрения в “политическом подтексте” инцидента. Дело расследует служба безопасности управления уголовной полиции.

#RKI on Fire! https://t.co/e85bah4VQL

— Brot und Spiele  (@brot_spiele) October 25, 2020

Институт Роберта Коха является главным институтом общественного здравоохранения Германии. Он отслеживает случаи заболевания коронавирусом в стране и помогает консультировать правительство по вопросам стратегии сдерживания его распространения.

Несмотря на то, что большинство немцев поддерживают действия правительства по борьбе с коронавирусным кризисом, противники карантина несколько раз выходили на марши протеста в знак несогласия с правительственной политикой в отношении коронавируса. Акция проходила также 25 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 октября, COVID-19 в мире выявили у свыше 43,2 млн человек, более 1,15 млн скончались от этой болезни, вылечилось 29 млн.

В Германии эти показатели составляют 444 тыс. и 10 065 соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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