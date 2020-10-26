Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Марьинки – штаб ООС

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26.10.2020, 19:40, Новости дня

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Марьинки Донецкой области. Об этом 26 октября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник произвел несколько очередей из стрелкового оружия.

Это нарушение режима прекращения огня стало единственным со стороны российских оккупантов с начала суток.

Боевых потерь и ранений в результате провокационного огня боевиков среди украинских военных нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/982597398899543

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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