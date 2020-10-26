 

Путин предложил увеличить выплаты по больничному родителям детей до семи лет

26.10.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка.

Выплаты предлагается осуществлять «независимо от продолжительности страхового стажа». Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос и определить «объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.

Ранее в Госдуме предложили давать больничный родителям школьников до 14 лет, переведенных на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса.



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