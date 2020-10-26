На детские выплаты во время пандемии направили свыше 580 млрд рублей

26.10.2020, 18:10, Новости дня

Почти 28 млн детей получили выплаты во время пандемии, сумма составила более 580 млрд рублей, часть выплат семьи получали вообще без заявлений, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«На текущий момент, 1 октября, вы знаете, подача заявлений на эти выплаты завершена. Поэтому сейчас уже идет обработка по сути последних поступивших заявлений, и на текущий момент можно сказать, что у нас в совокупности почти на 28 млн детей такие выплаты были осуществлены на общую сумму свыше 580 млрд рублей», – сказала Баталина на круглом столе ОНФ, передает РИА «Новости».

По ее словам, с 5 апреля более 470 тыс. сертификатов на материнский капитал были оформлены беззаявительно. За все время действия программы более 10,6 млн семей получили сертификаты на материнский капитал, более 8,3 млн семей обратились за использованием средств маткапитала.

Баталина также отметила, что демографическая ситуация в РФ характеризуется снижением рождаемости, ростом смертности и ростом естественной убыли населения. По словам замминистра, значительное количество семей с детьми сегодня имеют очень низкие доходы – ниже среднедушевого уровня.

Одним из ключевых направлений по решению этой ситуации Баталина назвала развитие мер поддержки семьи, которые позволят семьям выходить из бедности. В этой связи с 1 января по всех субъектах РФ будет запущена система социального контракта.

Социальный контракт – это соглашение между органами соцзащиты и гражданами, семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России. По этому соглашению орган социальной защиты обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.