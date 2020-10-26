В Германии оценили предложение Путина о моратории на РСМД в Европе
26.10.2020, 18:08, Новости дня
Германия знает о предложении президента РФ Владимира Путина отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Она отметила, что такие призывы Москвы в адрес стран НАТО «не новы». По словам представителя внешнеполитического ведомства Германии, РФ «многократно (…) объявляла о подобном моратории». Зассе добавила, что в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания «не заслуживающими доверия». «Мы присоединяемся к этой оценке», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства подчеркнул, что РФ подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».
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