 

Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера

26.10.2020, 17:40, Новости дня

Американская студия Disney анонсировала на 2021 год премьеру мюзикла, созданного  по мотивам сказки о Золушки, главную роль в котором сыграет 19-летний афроамериканский актер Чоузен Джейкобс. Об этом сообщает издание Deadline. 

По сюжету, герой Джейкобса живет вместе с отчимом и сводными братьями, зарабатывая на жизнь работой кладовщика в магазине.

Его мечта – создавать кроссовки по собственному дизайну,  так называемые сникеры, но пока что он вынужден скрывать свои таланты. Жизнь героя меняется после того, как он знакомится с дочерью преуспевающего игрока NBA. 

Фильм выйдет в прокат под названием Sneakerella.

Чоузен Джейкобс родился в 2001 году в США. Он начал сниматься в кино в 13 лет. ДЖейкобс стал известен после роли Майка Хэнлона в фильмах “Оно”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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