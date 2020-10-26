Юрту для спортсменов-борцов построят в пригороде Улан-Удэ

26.10.2020, 16:48, Новости дня

Спортивный зал, выполненный в виде традиционной бурятской юрты построят по нацпроекту «Демография» до конца 2020 года в пригороде Улан-Удэ – селе Сотниково Иволгинского района, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«Строительство спортобъекта осуществляется на условиях государственно-частного партнерства, инвестором выступила компания «Трансуголь». Общая сумма строительства составляет 36,5 млн рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В понедельник ход работ на объекте проверил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что возможность заниматься в спортивной юрте должна быть не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей спорта – местных жителей, у школьников.

«Тренировочный спортивный зал рассчитан на два борцовских ковра диаметром семь метров и тренажерный зал. Общая площадь здания составляет 800 кв. метров. Юрта будет способна принять 21 человека за смену, будет оборудовано 40 посадочных мест на трибунах складного типа, чтобы проводить соревнования. Предусмотрен цокольный этаж, возможность передвигаться по спортцентру будет также у людей с ограниченными возможностями здоровья», – добавили в пресс-службе.

Борьба – популярный вид спорта в республике. В Бурятии уже есть практика возведения спортивных площадок в юртах, методом народной стройки такие клубы для борцов построены в нескольких селах. На достройку некоторых и оснащение инвентарем были направлены средства единой дальневосточной субсидии, выделенной Бурятии из федерального бюджета. Всего по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в Бурятии до конца года будет построено 36 спортивных объектов на общую сумму около 1,4 млрд рублей.