Власти Москвы объяснили длительность дистанционных уроков

26.10.2020, 16:08, Новости дня

Дистанционные уроки с применением цифрового оборудования у московских старшеклассников проходят по 20 минут в связи со строгим соблюдением норм СанПиН, в остальное время они выполняют письменные задания или читают, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Режим обучения школьников с использованием цифрового оборудования происходит со строгим соблюдением норм СанПиН. То есть, продолжительность непрерывного применения технических средств на уроках не превышает установленные законодательством нормы – для учащихся старших классов в среднем это 20 минут. Остальное время урока ребята выполняют письменные задания, читают или повторяют материал», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве подчеркнули, что образовательный процесс у московских школьников продолжается в полном объеме. Ребята из средней и старшей школы успешно адаптируются к дистанционному формату обучения и прекрасно ориентируются в электронных сервисах.

При этом уточняется, что педагоги всегда находятся на связи с детьми, разбирают вместе новый материал, отвечают на вопросы и проводят дополнительные консультации. Кроме того, во время дистанционного обучения педагоги также ведут журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что около 400 российских школ с 1 сентября прошли через карантин в связи с распространением COVID-19 и уже вернулись к работе в обычном режиме. Министр просвещения также сообщил, что на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.