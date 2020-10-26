Лидер движения Femen объяснила перфоманс на избирательном участке Зеленского

26.10.2020, 15:08, Новости дня

Лидер движения Femen Анна Гуцол прокомментировала акцию своей активистки, которая задрала юбку красного цвета во время приезда президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на избирательный участок.

«Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция – это и есть первичная власть», – цитирует «Страна.ua» Гуцол.

В воскресенье полиция задержала девушку, которая оголилась в тот момент, когда к участку для голосования шел президент страны Владимир Зеленский с женой. Нарушительница выбежала за ограждение и подняла юбку.

Напомним, 25 октября на Украине прошло голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.