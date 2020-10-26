 

Лидер движения Femen объяснила перфоманс на избирательном участке Зеленского

26.10.2020, 15:08, Новости дня

Лидер движения Femen Анна Гуцол прокомментировала акцию своей активистки, которая задрала юбку красного цвета во время приезда президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на избирательный участок.

«Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция – это и есть первичная власть», – цитирует «Страна.ua» Гуцол.

В воскресенье полиция задержала девушку, которая оголилась в тот момент, когда к участку для голосования шел президент страны Владимир Зеленский с женой. Нарушительница выбежала за ограждение и подняла юбку. 

Напомним, 25 октября на Украине прошло голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

01.08 / Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ

10.07 / Слушания в Конгрессе: Президент Путин несет ответственность за преступления российских спецслужб

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

15.07 / Тбилиси разъяснил Киеву статус Саакашвили

03.07 / В Татарстане отменили приговор отцу, обвиняемому в насилии над маленькой дочерью

16.08 / В МВД Беларуси допустили, что силовики могли стрелять в погибшего Тарайковского

18.08 / «В лесу всё ещё живёт медведь» — глава делегации Великобритании в ПАСЕ призвал помнить о «российской угрозе»

07.07 / В Пермском крае открыли два новых виртуальных концертных зала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска