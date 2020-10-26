В РФ указали на противников ДРСМД в НАТО

26.10.2020, 15:08, Новости дня

«Инициатива Москвы призвана вообще исключить тему ракет средней и меньшей дальности из диалога РФ и НАТО. Но некоторые страны центральной Европы выступят против этого», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя предложение РФ не развертывать в Европе ракеты 9М729, если США пойдут на взаимные уступки в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Реакция стран-членов НАТО на предложение РФ естественно будет неоднородна. Большинство западноевропейских государств относятся крайне отрицательно к идее размещения американских систем на их территории. Но некоторые страны центральной Европы будут против принятия предложения России, мотивируя это тем, что оно свяжет руки НАТО, ограничит гибкость маневра и с Россией вообще дело иметь нельзя», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

При этом собеседник подчеркнул – «сейчас в НАТО никто ничего решать не будет». «Все ждут результатов выборов в США, которые могут привести к тому, что в НАТО сменится американский посол, и вид американо-европейских отношений может значительно измениться», – считает эксперт.

По мнению политолога, инициатива Москвы призвана «вообще исключить тему ракет средней и меньшей дальности» из диалога РФ и НАТО. «Путин напоминает о том, что эта проблема существует. Разворачивание этих систем будет снижать стратегическую стабильность и повышать риски. Это ничем хорошим это не закончится. Нужно не заметать мусор под ковер, а заниматься этой проблемой», – заключил Кортунов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое опубликовано на сайте Кремля.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», – говорится в заявлении.

Кроме того, Путин предложил НАТО рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил РФ в Калининградской области.

Глава государства подчеркнул, что РФ подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».

Также Путин заявил, что выход США из Договора является серьезной ошибкой, отказ Вашингтона от соглашения повышает риск гонки ракетных вооружений.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер сообщил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня РФ и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.