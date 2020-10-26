 

В Минске начались акции протеста студентов и пенсионеров

26.10.2020, 14:48, Новости дня

Более сотни студентов в Минске, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке, прошли от здания Белорусского госуниверситета (БГУ) на центральную площадь Независимости, где собрались участники «Марша пенсионеров».

От университета к площади вместе со студентами выдвинулись несколько десятков микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа и автозак, передает ТАСС. 

Тем временем несколько сотен участников «Марша пенсионеров» начали движение с площади Независимости в сторону Октябрьской площади. По ходу движения к ним присоединяются новые участники акции с бело-красно-белой символикой.

При этом в районе проведения демонстрации пока не были замечены сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в понедельник правоохранители начали проводить в центре Минска задержания бастующих студентов неподалеку от Белорусского национального технического университета. Несколько студентов посадили в автозаки. 

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Лондоне не отказались от публикации доклада о влиянии России на британскую политику

18.10 / Президент Мексики о задержании в США бывшего министра обороны: Несомненно, это было мафиозное правительство

21.10 / Верещук: Кучма сказал обо мне: “Если это она, я согласен”

31.08 / Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

09.08 / Лукашенко заявил, что собрать урожай – важнее выборов

25.08 / Отец жертвы стрельбы в школе рассказал, почему при Байдене ученики могут оказаться в опасности

27.09 / Армения задумалась о признании независимости Нагорного Карабаха

25.06 / В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

01.09 / Водонаева: Протест в Хабаровске – это скандал в приемной у Путина

03.08 / Российский египтолог раскритиковал Илона Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска