“Часом не беременна?”, “Пырышки-пупырышки”, “Соски великолепны”. Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка

26.10.2020, 13:40, Новости дня

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram новый снимок из фотосета, для которого позировала в желтом раздельном купальнике, с голым животом, стоя под душем.

“Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще”, – написала она.

Также певица рассказала, что поделилась с журналом Elle рецептами расслабляющих, тонизирующих и восстанавливающих ванн.

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Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение * Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще * * А чтобы восстановить силы и энергию перед новой неделей, читайте новый материал в @elle_ukraine , где я поделилась рецептами расслабляющих, тонизирующих и восстанавливающих ванн. * Свечи, аромат масел и тёплая ванна – как вам такая идея для вечера воскресенья? * * #sundayfunday #beautifulplaces #memories

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Окт 2020 в 1:47 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

“О, Настюха поправилась… Часом не беременна?” – спросил podorogadmitriy.

“Соски великолепны”, – отметил aleksandrpetrov13614.

“Пырышки-пупырышки”. Вот о чем та песня”, – написал photomax.pl

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы, а в 2019 году Потап женился на Каменских.