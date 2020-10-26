В Москве стартовал финал конкурса «Лидеры России. Политика»

26.10.2020, 13:08, Новости дня

В Москве на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» прошла церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика». К участию в нем было приглашено 100 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты в прошлых этапах проекта.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В приветственном слове Кириенко поздравил финалистов с попаданием в сотню лучших. Он отметил, что политика – это «тяжелая профессиональная работа, которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться». Кириенко подчеркнул, что именно поэтому победителям конкурса дается возможность учиться у наставников.

«У вас очень крутые наставники. Это наиболее успешные, наиболее опытные, наиболее талантливые и достойны люди, занимающиеся сегодня политикой России. У них точно есть чему поучиться», – сказал Кириенко финалистам.

Он также отметил, что для человека, который посвящает свою жизнь политике и служению обществу, важен широкий кругозор и умение остро чувствовать людей. «Иногда считается, что главное качество политика – это уметь говорить. Это большая ошибка. Главная качество политика – это уметь слушать и слышать», – сказал он.

В этот день в качестве гостей церемонию открытия финала посетили наставники конкурса: заместители председателя Государственной думы Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин.

После церемонии все они примут участие в оценке конкурсантов и пообщаются с некоторыми из них, чтобы определиться с подопечными для дальнейшей работы в рамках программы наставничества. Александр Жуков, выступая от имени наставников с приветственным словом к финалистам, отметил высокий уровень подготовки и искреннюю мотивацию конкурсантов.

«Нас иногда спрашивают журналисты: не боитесь ли вы конкуренции со стороны молодежи. Конечно, нет. Государственная Дума, как и вся система представительной власти, может эффективно работать, отвечать насущным запросам государства и общества только в одном случае: если она будет трибуной для разных политических сил и центром притяжения людей, которые хотят и могут служить своему народу. В каждом новом поколении такие неравнодушные люди есть и их все больше и больше», – сказал Жуков.

Алексей Комиссаров напомнил, что всего на конкурс «Лидеры России. Политика» было подано почти 34 тыс. заявок, по итогам дистанционного этапа 544 участника были приглашены в очные полуфиналы, а финалистами стали 100 человек.

Более половины финалистов (52%) – участники в возрасте от 30 до 40 лет, 29% – от 40 до 50 лет, 10% – участники старше 50 лет и 9% финалистов – младше 30 лет. Стоит отметить, что женщины лучше мужчин справились с конкурсными испытаниями: если на этапе регистрации в Конкурсе участвовали только 17% женщин, то в финале – уже 27%. 72% финалистов являются топ-менеджерами, 13% – руководителями среднего звена, 6% – работают на себя, 5% – являются линейными сотрудниками и 4% – функциональными руководителями.

Больше половины финалистов (53 человека) представляют Центральный федеральный округ, ЮФО и ПФО – по 11 участников, УРФО и СФО – по 6 человек, СЗФО и СКФО – по 5 конкурсантов и 3 финалиста представляют ДФО. Среди регионов лидером по числу финалистов является Москва – 33 конкурсанта. 9 участников представляют Московскую область, 5 – Курскую область, по 4 человека – Санкт-Петербург, Республику Дагестан, Волгоградскую и Ростовскую области. Всего в финале Конкурса соревнуются участники из 39 регионов России.

«Для победителей конкурса «Лидеры России. Политика» будет организована специальная образовательная программа, которая будет проводиться Высшей школы государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Программа будет состоять из нескольких модулей и пройдет с декабря 2020 года по июнь следующего года. Это будет комплексное обучение, которое, мы надеемся, позволит нашим победителям более успешно продвигаться в дальнейшем и строить свою политическую или другую карьеру», – отметил Комиссаров.

По его словам, на финале конкурса «Лидеры России. Политика» большое внимание было уделено безопасности всех присутствующих. В ближайшие два дня конкурсантов ждет насыщенная программа: оценочные, образовательные и социальные мероприятия. А в среду будут объявлены результаты финала и награждены победители конкурса.

Накануне все присутствующие финалисты, эксперты по оценке, организаторы и персонал прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.